ترمب يعيد نشر مقطع لشعار عنصري للبيض

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر فيه أشخاص يرددون شعار «قوة البيض»، وهو شعار عنصري للقوميين البيض اليمينيين المتطرفين. وتأتي هذه التغريدة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمحادثات وطنية مكثفة، بشأن العنصرية والتمييز، في أعقاب حوادث عنف من جانب الشرطة ووفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد.
ويظهر الفيديو أنصار ترمب وهم يرددون شعارات تفوق وسيادة العنصر الأبيض. وأرفق ترمب تعليقا قال فيه «أشكر الأشخاص الرائعين من ذا فيليدجيز»، في إشارة إلى المنطقة التي تم تصوير مقطع الفيديو بها.
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