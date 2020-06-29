مقتل عدد من مسلحي طالبان

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، ذبيح الله أماني، إن القصف الجوي وقع في قرية كاتا كالا بمنطقة سوزمه قلعة. أضاف أن عددا من مسلحي طالبان، من بينهم قاداتهم المحليون، قتلوا في القصف، لكنه لم يذكر رقما محددا للضحايا، ولم تعلق حركة طالبان بعد.
ذكرت وزارة الداخلية أن «14 مسلحا على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب 15 آخرون» في هجوم متعدد الجوانب على منطقة ساجار بإقليم جور، عندما كانت قوات الأمن تتصدى لهجمات طالبان.
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