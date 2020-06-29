استدعاء دبلوماسي هندي احتجاجا على إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، دبلوماسيا رفيع المستوى بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار دون مبرر على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، ما أدى إلى إصابة امرأة باكستانية بجروح بالغة.