انتزاع 1185 لغمًا باليمن في أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2020، من انتزاع 1185 لغمًا منها 25 لغمًا مضادة للأفراد، و363 لغمًا مضادة للدبابات و773 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة.

طرق مختلفة

بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

خدمات علاجية

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2020 في قسم الطوارئ 3 مستفيدين، وعيادة الباطنية 125 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 49 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 40 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 4 مراجعين.