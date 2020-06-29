كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحرين ترصد إصابات ووفيات جديدة بوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأحد، عن تعافي 736 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت الصحة البحرينية: أنه تم تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 5105 حالة، فيما بلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 20517 حالة.

وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 25746 حالة، من بينهم 83 حالة وفاة، و41 حالات تحت العناية، و74 يتلقون العلاج من الحالات القائمة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,195 مليون إصابة، بينهم أكثر من 503 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,519 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.