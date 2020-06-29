كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر العراق تفرض حظر تجوال شامل على محافظة أربيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقية، في بيان لها اليوم الأحد، فرض حظر تجوال شامل بالمحافظة، حتي يوم 4 يوليو، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت عمليات محافظة أربيل، أن الصورة الحالية تهدد بتفشي الجائحة بشكل كارثي: "استمرار اتباع إجراءات الوقاية من كورونا بالصورة الحالية يهدد بتفشي الوباء بشكل ينذر بكارثة، لذا تقرر فرض حظر شامل للتجوال من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، في عموم محافظة أربيل بأقضيتها ونواحيها".

واستثنى الحظر، بحسب البيان، "الفرق الصحية والقوات الأمنية وقوات الداخلية وسيارات الإسعاف والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، وشركات الوقود والدوائر الخدمية".

وقررت غرفة عمليات أربيل السماح بفتح المخابز، ومحلات المواد الغذائية الموجودة داخل الأحياء، ومحلات بيع الفواكه والخضار، والصيدليات الخافرة، وبحركة السيارات التي تنقل المواد الغذائية واللوازم الطبية والأدوية للصيدليات، وسيارات بيع الغاز السائل للبيوت وصهاريج نقل الوقود للمولدات الأهلية، وشركات الاتصالات، وفرق الرقابة التجارية وموظفي سايلو أربيل ومديرية تصنيع الحبوب وسيارات نقل محاصيل الحبوب".

ويسمح خلال فترة الحظر، ومن الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا لمنتسبي البيطرة بالتوجه إلى حقول الدواجن والمجازر، كما يسمح بحركة المزارعين والنحالين والآليات الزراعية والحاصدات وشاحنات نقل الأغنام والمواشي والحالات الضرورية الأخرى، بالحركة خلال هذه الساعات من الليل.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.