كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركيا.. رصد 1356 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1356 إصابة و15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "قوجة" إلى ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد إلى 197239 حالة، وحصيلة المتوفين جراء وصلت إلى 5097 شخصا.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 170595 شخصا بعد تسجيل 1413 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 86.5%، لافتاً إلى أن "الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.28 مليون فحص خاص بفيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة لعدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

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