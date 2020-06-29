كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر السودان تعلن تخفيف إجراءات فيروس كورونا بدأ من 8 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صديق تاور، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، في بيان له اليوم الأحد، تمديد حظر التجول بالخرطوم لمدة أسبوع أخر، وبدأ العودة التدريجية للعمل وتخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد بدأ من 8 يوليو.

وقال صديق تاور، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية قد استجابت لطلبات تلقتها من اتحاد أصحاب العمل للعودة للنشاط، ووجهت بأن يكون ذلك اعتبارا من 8 يوليو، بشكل تدريجي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء مع الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية والإشتراطات الصحية اللازمة.

وأشار إلى توجيه صادر لكل الوزارات والوحدات الحكومية لتهيئة البيئة ووضع الاشتراطات اللازمة للعودة إلى العمل خلال الأسبوع القادم، وأوضح إن لجنته أعطت الولايات الإقليمية سلطة العودة للنشاط واستئناف الحركة حسب تقديرها للوضع الصحي.

وفي السياق، شدد بأن لجنة الطواري تقف مع إحياء ذكرى 30 يونيو والاحتفال بيوم حاسم في مسار الثورة السودانية ولكنها من منطلق أخلاقي لا تشجع الاحتفال بطريقة تنقل العدوة للمواطنين.

وجرى فرض حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم نهاية مارس/آذار الماضي، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية للسيطرة على وباء كورونا.

ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات السودانية تمدد حظر التجول الشامل بالخرطوم تماشيا مع الحالة الصحية إذ تصاعد معدل الإصابات والوفيات بكورونا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.