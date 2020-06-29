كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الأمريكي يوجه تحذير بشأن فيروس كورونا في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأحد، إن ناقوس الخطر يدق في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح ينتشر بشكل سريع جدًا داخل بلادة.

وأوضح "عازار" خلال تصريحات صحفية لشبكة "CNN" الأمريكية، أن "النافذة ستغلق" أمام الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا، مضيفاً أن "حالات الإصابات المؤكدة تتزايد في معظم أنحاء البلاد وأن هناك بعض الولايات أصبحت تتعامل مع أعداد قياسية داخل المستشفيات، وأصبح من الصعب السيطرة على الفيروس".

وتابع: "الأمور مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهرين.. حالة مختلفة تماما، هذا موقف خطير جدا للغاية.. النافذة تغلق أمامنا لاتخاذ الإجراءات والسيطرة على ذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع الوباء من ذي قبل، متحدثا عن زيادة في الاختبارات، وتتبع الاتصال، وقدرة المستشفيات، واحتياطيات معدات الحماية الشخصية، والتقدم نحو العلاجات واللقاحات المحتملة للفيروس.

وردا على سؤال حول طلب إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لإبطال قانون الرعاية "أوباما كير" وسط الجائحة، قال: إنهم "سيعملون مع الكونغرس على خطة بديلة".

وصرح: "لقد أوضحنا أن المحكمة العليا تلغي كل أو جزءا كبيرا من (أوباما كير) لأنه معطل دستوريًا أو قانونيا، وسنعمل مع الكونغرس لإنشاء برنامج يحمي حقا الأفراد الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقا"، مضيفا أن التفاصيل الدقيقة ستعتمد على قرار المحكمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.