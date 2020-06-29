كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لإحتوائه على شعارات عنصرية.. "ترامب" يحذف فيديو سريعاً من على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مشاركة متابعيه على موقع التويتات القصيرة "تويتر" بنشر مقطع فيديو لمواجهة بين عدد من مؤيديه ومعارضيه يظهر فيه رجل يصرخ "سيادة البيض"، لكن سرعان ما قام بحذفة، بعد أن تعرض بعد انتشار الفيديو بشكل كبير بسبب تلك الكلمة في الفيديو التي ترددها المجموعات المنادية بتفوق العرق الأبيض.

وتداول عدد من مستخدمي تويتر الفيديو بعد حذف ترامب له، والذي كما يبدو أنه تم تصويرة داخل مقر خاص بالمتقاعدين في فلوريدا، حيث دارت مواجهة كلامية بين مؤيدي ومعارضي ترامب.

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ويظهر في الفيديو رجل يقود سيارة صغيرة مزينة بلافتات "ترامب 2020" و"أميركا أولا" وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه بأنه "عنصري"، ويرد عليهم قائلًا "سيادة البيض"، ويرد أحد المتظاهرين "ها هو يقول سيادة البيض، هل سمعتم ذلك؟".

ونشر ترامب الفيديو مرفقا برسالة "شكرا لسكان فيليجيز الرائعين" في إشارة الى هذا المجمع للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 55 عاما والذي يستقبل 115 ألف نسمة في شمال فلوريدا.

وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، قام ترامب بحذف الفيديو على تويتر.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جود دير إن "الرئيس ترامب مؤيد كبير للفيليجيز. لم يسمع الرسالة في هذا الفيديو. ما شاهده هو حماسة كبرى من جانب مؤيديه"، بحسب وكالة "فرانس برس".