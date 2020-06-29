شكرا لقرائتكم خبر عن 4700 في اليوم.. وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون عالميَا والان نبدء بالتفاصيل
ويشكل مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس خطورة على كبار السن على وجه الخصوص لكنه أودى أيضا بحياة بالغين أخرين وأطفال. وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من عشرة ملايين شخص.
ويتوفى بالمرض أكثر من 4700 شخص كل 24 ساعة وفقا لحسابات رويترز التي اعتمدت على متوسط عدد الضحايا في الفترة بين أول و27 يونيو.
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