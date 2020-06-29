اخبار العالم

4700 في اليوم.. وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون عالميَا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 4700 في اليوم.. وفيات تتجاوز نصف مليون عالميَا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا نصف مليون شخص على مستوى العالم أمس الأحد، وفقا لإحصاء رويترز وذلك في علامة فارقة للوباء الذي عاود الانتشار مجددا في بعض الدول في الوقت الذي تكافح فيه بلدان أخرى الموجة الأولى للمرض.

ويشكل مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس خطورة على كبار السن على وجه الخصوص لكنه أودى أيضا بحياة بالغين أخرين وأطفال. وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من عشرة ملايين شخص.

ويتوفى بالمرض أكثر من 4700 شخص كل 24 ساعة وفقا لحسابات رويترز التي اعتمدت على متوسط عدد الضحايا في الفترة بين أول و27 يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4700 في اليوم.. وفيات كورونا تتجاوز نصف مليون عالميَا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا