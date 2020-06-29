شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد إغلاق حدودها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون امس الأحد، بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية لبلاده مغلقة إلى غاية مرور الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كما طلب الرئيس تبون من الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، دراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها في الأيام القادمة للحدّ من تفشي الوباء، مؤكدا ضرورة "تشديد العقوبات على كل المخالفات لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات ".

وأعلنت الجزائر امس الأحد، عن تسجيل 13273 إصابة بكورونا و897حالة وفاة.