شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 438 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة البحرينية، 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحد، منها 279 حالة لعمالة وافدة، و 150 حالة لمخالطين، و 9 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 736 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2051. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 74 حالة، منها 41 حالة تحت العناية، في حين أن 5064 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5105 حالة.

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