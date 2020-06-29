ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوز اقتصادي على اسبانيول

شوط أول كانت بدايته صعبة على ريال مدريد، بعد تألق كارفخال أمام دي توماس وداردار، وبسالة كورتوا التي حافظت على شباك الملكي.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل كاسيميرو هدفًا رائعًا بعد تمريرة ممتازة من كريم بنزيما بالعقب، ليحولها البرازيلي في مرمى دييجو لوبيز في الدقيقة 45.



في الشوط الثاني، حافظ ريال مدريد على الهدف، ببراعة حارسه تيبو كورتوا، وتغييرات زيدان التي نشطت هجوم الملكي.

ورغم تغييرات إسبانيول الخمسة، لم تنجح في الخروج ولو بنقطة أمام ريال مدريد، لتتواصل معاناة النادي الكتالوني، ويفشل في مساعدة جاره برشلونة، بينما ريال مدريد ينفرد بالصدارة.

انفراد ريال مدريد بالصدارة بهذا الفوز، جعل رصيده 71 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة، بينما إسبانيول توقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الأخير.

