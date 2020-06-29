اخبار العالم

ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوز اقتصادي على اسبانيول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-06-28 | 23:53

ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوز اقتصادي على اسبانيول

2,247 مشاهدة

Advertisements
حقق فوزًا صعبًا على نظيره إسبانيول بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 32 من الممتاز على ملعب كورنيلا إل برات.
شوط أول كانت بدايته صعبة على ريال مدريد، بعد تألق كارفخال أمام دي توماس وداردار، وبسالة كورتوا التي حافظت على شباك الملكي.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل كاسيميرو هدفًا رائعًا بعد تمريرة ممتازة من كريم بنزيما بالعقب، ليحولها البرازيلي في مرمى دييجو لوبيز في الدقيقة 45.


في الشوط الثاني، حافظ ريال مدريد على الهدف، ببراعة حارسه تيبو كورتوا، وتغييرات زيدان التي نشطت هجوم الملكي.

ورغم تغييرات إسبانيول الخمسة، لم تنجح في الخروج ولو بنقطة أمام ريال مدريد، لتتواصل معاناة النادي الكتالوني، ويفشل في مساعدة جاره ، بينما ريال مدريد ينفرد بالصدارة.

انفراد ريال مدريد بالصدارة بهذا الفوز، جعل رصيده 71 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة، بينما إسبانيول توقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الأخير.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوز اقتصادي على اسبانيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا