وفاة سعيد أحمد آل لوتاه.. مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

بعد حياة حافلة بالعمل في قطاعات عديدة، توفي الاقتصادي الإماراتي البارز سعيد أحمد آل لوتاه اليوم الأحد، عن 97 عاما.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" سعيد أحمد آل لوتاه.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي،له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام ،عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة،رحمك الله وتقبل عملك وألهم أهلك الصبر والسلوان "

وولد الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه ، في دبي في عام 1923، لأسرة عريقة تهتم بالمعرفة والتجارة والأعمال، حيث ترعرع في كنفها ليستقي منها علوم الحياة.

وبعد اتمام تعليمه الأساسي في المدارس وغيرها انتقل إلى مجال العمل مع والده في غمار البحار والصحاري، لتكبر معه طموحاته وأحلامه، وتنمو شخصيته في مجالس والده والعائلة.

والاقتصادي الإماراتي البارز سعيد أحمد آل لوتاه ،هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة " مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده "، ومؤسس كل من: "بنك دبي الإسلامي" عام 1975، الذي يعد أول بنك إسلامي في العالم،والشركة العربية الإسلامية للتأمين "إياك" عام 1979، ورئيس المجلس الأعلى لـ" جامعة آل لوتاه العالمية بالاتصالات الحديثة ".

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كما أسس "كلية دبي الطبية للبنات" عام 1986، و"كلية دبي للصيدلة" عام 1992، كما أسس أول جمعية تعاونية استهلاكية في الإمارات باسم "جمعية دبي التعاونية" عام 1972.

وفي مجال التربية والتعليم أنشأ سعيد لوتاه "مؤسسة تربية للأيتام" عام 1982، و"المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم" عام 1983، كما أنه المؤسس لأول مركز للبحوث البيئية في دبي عام 1992.



وشارك لوتاه في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية العربية والإسلامية والدولية في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، وساهم في حل المشكلات المصرفية والإدارية والمالية في العديد من المؤسسات المالية الإسلامية.



وله العديد من المؤلفات، منها: "لماذا نتعلم؟"، "أوتار.. وأفكار: همسات من قوافي الشعر النبطي"، "ما هو الإسلام؟"، "الأهداف من تأسيس البنوك"، "تأملات في سورة الطلاق"، "تأملات في سورة الماعون"، "الزواج في الإسلام عبادة".



وتم منح سعيد أحمد آل لوتاه درجة الدكتوراه الفخرية من "جامعة باركتون" في الولايات المتحدة الأميركية عام 1999، ودكتوراه فخرية أخرى من "الأكاديمية الدولية للمعلوماتية" في روسيا بالاتفاق مع "هيئة الأمم المتحدة" عام 2003، كما كُرم من قبل " مجلس التعاون لدول الخليج العربية " تقديراً لخدماته في مجال التربية والتعليم والاقتصاد في دول الخليج العربية.



وحصل سعيد أحمد لوتاه على لقب رجل الاقتصاد الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، ونال "جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية" عام 2004، و"جائزة رئيس الدولة التقديرية" عام 2011، و"جائزة الإبداع الاقتصادي" من " مؤسسة الفكر العربي " عام 2012.

وصنفته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن "قائمة أغنى 100 عربي لعام 2013″، كما حاز على "جائزة الاقتصاد الإسلامي" من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015.

