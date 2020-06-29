زلزال يضرب السواحل التركية قبل قليل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أوضح الفلكي اليمني عدنان الشوافي، على صفحته في فيس بوك ان زلزال ضرب تركيا و يقول بحسب مواقع الرصد الزلزالي ومنها USGS و التي رصدت مساء الأحد الموافق 28 يونيو 2020 حوالي الساعة 8:43 م بتوقيت صنعاء (UTC+3) هزة أرضية بلغت 5.5 درجة على مقياس رختر.

وقال الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية ان الهزة ضربت السواحل التركية ومركز الزلزال على مسافة فقط حوالي 13 كيلومتر من مدينة ميراماس االتركية و بورة الزلزال كانت على عمق حوالي 62 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وحتى كتابة هذا لا يتوفر أي معلومات او أنباء رسمية عن اضرار أو ضحايا.