المسماري: سلاح الجو الليبى يدمر 32 آلية مسلحة تتبع الميليشيات.. ويوضح تفاصيل تحضير الميليشيات لهجوم على سرت

دمرت مقاتلات سلاح الجو الليبى 32 آلية مسلحة تتبع حكومة الوفاق خلال محاولتها التقدم فى منطقة الشويرف شرقى مدينة مصراتة، وأعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى استهداف سلاح الجو رتلا للمليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا.
على جانب آخر، فاجأ القيادى الإخوانى الليبى المدرج على قوائم الإرهاب فوزى بوكتف، الليبيين عندما ارتبط اسمه بشركة أمنية هندست لصفقة عسكرية مع شركة "سادات" التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، حصلت بمقتضاها على عقود تدريب الميليشيات المسلحة فى ليبيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وكشف موقع نشرة "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتية، أن تركيا حصلت على ضمانات تعاقدية لتدريب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وذلك باتفاق شراكة بين شركة "سادات" التركية الخاصة التى يشرف عليها الجنرال السابق، عدنان تانريفردى، المستشار الأمنى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبين شركة "سيكيورتى سايد" الليبية الخاصة المحسوبة على تنظيم الإخوان ويشرف عليها القيادى الإخوانى الليبى فوزى بوكتف.
قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأحد، إن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، لكنه قال إن قواته المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد.
وأوضح المسماري، خلال حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي "وبالتالي تريد مواصلة الهجوم، لكن قواتنا ستقوم بردع هذه الأطماع".
وتابع "أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز".
وأردف قائلا "نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".
وكشف المسماري أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.
وأضاف "قمنا بالزج بمجموعة من الوحدات العسكرية بمختلف الأصناف نحو منطقة غرب سرت.. نعمل حقيقة حسب المبادرة المصرية ووصلنا إلى نقاط وتمركزات مهمة جدا، وأوقفنا عمليات الهجوم المضاد على المليشيات".
واستطرد "إلا أنه من خلال المراقبة والرصد، فإن المليشيات بدأت تتجهز وتحاول أن تترجم الانتصار المزيف في طرابلس لبناء هجوم آخر على مدينة سرت الاستراتيجية".
وختم بالقول "نحن بالمرصاد ونحن مازلنا نمتثل للمبادرة المصرية واتفاق برلين والمجهودات الدولية لوقف إطلاق النار".
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