الديوان الأميري بالكويت يرد على إدعاءات الدويلة بشأن ما دار مع القذافي

الأحد 28 يونيو 2020

نفى وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح المزاعم التي اوردها مبارك الدویلة في برنامج حدیث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعید بتاریخ 23 - 6 - 2020 وما ادعاه في تغریدة لھ بتاریخ 25 - 6 - 2020 من أنه نقل لأمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما دار بینھ وبین الرئیس السابق معمر القذافي وبأن أمير البلاد قد طلب منھ في حینھ إبلاغ ذلك لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود .



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وأكد في تصريح نشرته وكالة كونا أن كل ما ذكره غیر صحیح البتھ ومحض تقول وافتراء على المقام السامي وأنه لا یجوز أن ینسب لأمیر البلاد أي حدیث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمیة وصریحة من الدیوان الأمیري بذلك .

وأضاف أن الدیوان الأمیري یحذر من اللجوء إلى مثل ھذه الأسالیب التي توقع فاعلھا تحت طائلة المساءلة القانونیة