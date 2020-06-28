شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1265 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 1265 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 81 حالة جديدة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: 1265 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.