تسجيل 461 حالة شفاء جديدة في جانب الكرخ ببغداد

أفاد مصدر في دائرة صحة الكرخ، الاثنين، بتعافي 461 مصاباً بفايروس كورونا وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 461 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا". ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق 45402، وحالات الشفاء 21122، فيما يبلغ مجموع الوفيات 1756.



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