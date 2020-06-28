الديوان الأميري الكويتي: ادعاءات مبارك الدويلة "افتراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الديوان الأميري الكويتي، الأحد، ادعاءات النائب الإخواني السابق، مبارك الدويلة، بشأن تسجيل للأخير مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى.
وأكد وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد الثلاثاء الماضي، وما ادعاه الدويلة في تغريدة له الخميس الماضي من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين القذافي، وبأن أمير الكويت طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "غير صحيح البتة، ومحض تقول وافتراء على المقام السامي."
وأكد الوزير أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.
وشدد على أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.
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