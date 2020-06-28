شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. تقرير يكشف العلاقات المشبوهة بين قطر وإسرائيل لتنفيذ مخططاتهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن العلاقات المشبوهة بين قطر وإسرائيل والتي تنوعت ببن علاقات اقتصادية ورياضية وغيرها في الكثير من المجالات بدعم ورعاية كاملة من العائلة المالكة في قطر، لافتًا التقرير أن قطر تقدم الدعم المستمر لإسرائيل الدور لنشر مخططاتها في المنطقة بدعم وتنسيق إسرائيلي من أجل السيطرة علي المنطقة وإحداث حالة من الفوضي المستمرة فيها.
وأضاف التقرير، أن هناك الكثير من الاعترافات التي أقرها عدد من المسئولين القطريين ونظام الحمدين عن العلاقات المشبوهة بين قطر واسرائيل والتي وصفها بن حمد من قبل بأنها علاقات واضحة، والتي تكشف عن وجه تميم ونظامه الحقيقي والداعم لسياسة إسرائيل لتنفيذ كل مخططاته الإرهابية والفوضوية في المنطقة.
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