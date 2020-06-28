شكرا لقرائتكم خبر عن 509 عالقين يصلون مطار القاهرة على متن 4 رحلات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد 4 رحلات دولية قادمة من ميلانو والرياض والكويت والخرطوم وعلى متنهم 509 عالقين وذلك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن المطار استقبل رحلة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران والقادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها 174 راكبًا. كما استقبل رحلة أخرى قادمة من الرياض وعلى متنها 174 راكبًا، كما وصل إلى مطار القاهرة رحلة قادمة من الكويت وعلى متنها 161، كما وصلت الرحلة الأخيرة من العاصمة السودانية الخرطوم.

Advertisements

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يومًا.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن عن عودة حوالي 57 ألفًا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.