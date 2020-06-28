شكرا لقرائتكم خبر عن منشور لوزارة الطيران يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الموظفين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران المدنى فى منشور لها جرى توزيعه على الشركات والإدارات المختلفة جاء فيه أنه فى إطار إجراءات الحكومة لتخفيف الإجراءات الإحترازية، قامت وزارة الطيران بتوزيع كتاب دورى على كل قطاعات الوزارة وشركاتها التابعة يتضمن المنشور عودة تشغيل الوزارة بكامل طاقتها بداية من الأحد 28 يونيو الجارى على أن يستثنى من ذلك القرار أصحاب الأمراض المزمنة والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر دون سن الـ12 عاماً.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.