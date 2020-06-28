شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دولية تفضح أردوغان: نسبة تعذيب المعتقلين في سجون النظام التركي بلغت 83% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة «التضامن مع الآخرين» الحقوقية في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن أن نسبة تعذيب المعتقلين في سجون النظام التركي بلغت 83%، وذلك من خلال نتائج استطلاع للرأي أجرته حول «توثيق التعذيب الممنهج داخل السجون في تركيا» بمشاركة موقوفين ومعتقلين.

وأوضحت المؤسسة أن استطلاع الرأي أجري بمشاركة 938 شخصًا ألقي القبض عليهم أو اعتقلوا في تركيا، ووجهت لهم أسئلة عما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بشكل ممنهج، وما إذا كانوا قد تقدَّموا بالشكاوى اللازمة أو لا.

وبيّنت النتائج أن 83% من المشاركين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة خلال إلقاء القبض عليهم، بينما أوضح 47% من المشاركين أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة داخل السجن.

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أما عن التهم وأسباب الاعتقال والتعذيب فتنوعت الإجابات بين «امتلاك حساب بنكي في بنك آسيا المصادر من قبل الحكومة بزعم دعمه لحركة الخدمة»، و«استخدام تطبيق بايلوك المزعوم استخدامه في التخطيط لمحاولة انقلاب 15 يوليو 2016»، و«الإبلاغ عن الاسم عن طريق شخص آخر»، و«وجود تسجيلات هاتفية إلكترونية بينه وبين شخص تجري تحقيقات معه".

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلابه عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة «تطهير» شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو إيقاف حوالي 150 ألفًا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم عن العمل.