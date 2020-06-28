شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ضرورة استمرار الالتزام الكامل بما تقرره الدولة من تدابير احترازية مشددة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، بما فى ذلك تقليل التجمعات، والاعتماد على الآليات التكنولوجية واستخدام التطبيقات الإلكترونية.
ووجه الوزير رسالة شكر للعاملين بالوزارة على العمل باتقان وإخلاص بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تفرضها أزمة "كورونا"، والحث على توحيد الجهود من أجل الوطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والاضطلاع بالقيام بالواجبات الوظيفية على أكمل وجه.
وشدد المستشار علاء الدين فؤاد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية، والحرص على المسافات الآمنة، وكذلك التطهير الدائم، مع التحلى بأقصى درجات الحذر والعمل وفق مقتضيات السلامة الصحية فى التعايش مع هذا الفيروس.
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