شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائتين من الرياض والخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رحلتين استثنائتين قادمتين من مدينة الرياض السعودية وعلى متنها 174، كما وصلت الرحلة الثانية رقم J4684 القادمة من العايمة السودانية الخرطوم لإجلاء عدد من العالقين منذ توقف حركة الطيران مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أعلن عن عودة حوالي 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصرى.