شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطى تتوعد أردوغان: سنطيح بك قريبا عبر صناديق الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توعدت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانش بشتاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإطاحة به عبر صناديق الاقتراع، مؤكدة أن الشباب ضمن ذلك من خلال رفضه الصريح لأردوغان عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في فضيحة عٌرفت بـ«فضيحة البث المباشر».

وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، قد تعرض لموقف مخجل أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، فبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات.

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وخلال اللقاء، تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل «ليس هناك تصويت لك مرة أخرى»، و«سنتقابل في صناديق الاقتراع»، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.

وفي ضوء ذلك، ثمنت ميرال دانش بشتاش، الشباب الذي يعرف جيدًا الخطأ من الصواب، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «أيها الشباب الجميل من منا لايتمنى العودة للشباب مرة أخرى. لقد وعد الشباب بهذه الجملة «لن نصوت لك» إحياء اليوم، والسنوات القادمة»، مؤكدة أن أردوغان تلقى صفعة قوية من الشباب الذي يعرف جيدًا مستقبل بلاده.