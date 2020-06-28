شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن إتاحة أنابيب أكسجين وبخار لمرضى ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، عن توافر أنابيب أكسجين، وأجهزة جلسات البخار، لدعم الزملاء الصحفيين، الذين يعانون من أمراض صدرية وضيق تنفس.

وقال عبد المجيد إن اللجنة تسلمت 10 أنابيب أكسجين، و10 أجهزة بخار، إهداء من اللجنة الإعلامية بحزب "إرادة جيل"، برئاسة الزميل الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس تحرير الجمهورية، التى تضم زملاء صحفيين، أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأشار عبد المجيد إلى أن اللجنة الإعلامية بحزب "إرادة جيل"، خاطبت، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بشأن رغبتها فى إهداء 10 أجهزة أكسجين للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومثلها أجهزة بخار، لافتا إلى أن النقيب وعبد المجيد وجها الشكر للزملاء باللجنة الإعلامية، وأنه تم تسليمها فعليًا للنقابة.

وذكر أيمن عبد المجيد أن الأجهزة متاحة لدى اللجنة، لمن يحتاجها من الزملاء، الذين لديهم احتياج فعلى لها، على سبيل الاستعارة 20 يومًا، حيث يتم إرسال من يتسلمها لإيصالها للحالة المصابة، بتعهد إعادتها فور تعافى الزميل، أو أحد أفراد أسرته لتطهيرها، وإتاحتها لإسعاف من يحتاجها من الحالات الأخرى.