لبنان: "تحقيقات مستمرة وبسرية" بانفجار قرب موكب الحريري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، يوم الأحد، عن إجراء "تحقيقات مستمرة وبسرية تامة" بشأن "انفجار" وقع قرب موكب رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، قبل 11 يوما، فيما أفادت تقارير إعلامية محلية، بانفجار صاروخ على بُعد 500 متر من موكبه.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه "بتاريخ 17 (يونيو/حزيران) الجاري، وتزامنًا مع تواجد رئيس الحكومة السابق، الحريري، في منطقة البقاع الأوسط (وسط)، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض، فعمد إلى الإبلاغ عن ذلك".

وتابعت: "بدأت شعبة المعلومات (تابعة لقوى الأمن الداخلي) التحقيقات، بإشراف القضاء المختص وبسرية تامة، حرصا على عدم استغلال الحادث"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وشددت مديرية الأمن على أن "موكب الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر".

وتابعت أنه "منذ تاريخ حصول الحادث، ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة توصلا لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى".

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وقال المكتب الإعلامي للحريري، عبر بيان في وقت سابق، الأحد: "تبلغ الحريري من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة (البقاع) في اليوم نفسه".

وأردف: "منعا لأي استغلال، في ظل التشنج السائد، كان قراره (الحريري) التكتم على الأمر، وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية".

ويعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، على خلفية أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، ما فجر في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبرت الاحتجاجات الشعبية حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحلت محلها حكومة برئاسة حسان دياب، في 11 شباط/ فبراير الماضي.