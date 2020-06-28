إصابة طالبتين بكورونا في جديدة المكر وإغلاق مؤسسات تعليمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس المحلي في جديدة المكر، مساء يوم الأحد، في بيان، إصابة طالبتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القرية، دون أن يذكر عمريهما، ودون ذكر أي تفاصيل إضافية تتعلق بهما.

وقال المجلس في بيانه: "بناءً على المعطيات الأخيرة التي وصلتنا من وزارة الصحة وبعد الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أشارت إلى إصابة طالبتين بفيروس كورونا، نعلمكم أنّنا انتهينا للتو من اجتماع طارئ مع المسؤولين من وزارة الصحة ، ووزارة التربية والتعليم، ومديرة قسم المعارف، السيدة هزار شبل ، ومدير مدرسة النور، السيد أمين كيال والمربية وفاء مخول، وذلك للتباحث في السبل التي يتوجب علينا اتخاذها".

وأضاف المجلس: "بناء عليه، وبحسب التعليمات فإنّنا نعلمكم عن إغلاق المؤسسات التالية : مدرسة النور، وبستان المرج 1 وبستان المرج 2 المحاذي ابتداء من يوم غد الإثنين حتى إشعار آخر".

وطلب المجلس "من جميع الطواقم التعليمية والطلاب الذين كانوا بتواصل مباشر مع الطالبتين التزام البيت والدخول للحجر الصحي ابتداء من اليوم حتى صدور النتائج النهائية من قبل وزارة الصحة".

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وذكر أن "التعليم ابتداء من يوم غد الإثنين سيكون عن بعد".

وجاء في البيان: "لا بدّ من التنويه أنه لا داعي للهلع أو القلق إذ أننا في تواصل مستمر وتشاور من أجل تدارك الأمر والسيطرة عليه، وكلنا أمل أن تتفهموا هذا الوضع دون بث معلومات غير دقيقة ودون أن تساوركم الشكوك أو ينتابكم الخوف، فما هي إلا حالة عابرة وسنتمكن من السيطرة عليها قريبا إن شاء الله".

وبلغ مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية، دون شمل المدن المختلطة، 1973 مع تسجيل 178 إصابة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين سجلت 339 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ، يوم الأحد.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ: "نشهد ارتفاعا مقلقا وسريعا خصوصا في منطقة النقب، فقد بلغ مجمل عدد الإصابات في النقب أكثر من 793 مصابا ما يشكل أكثر من 40% من مجمل المصابين العرب. وارتفع عدد الإصابات في رهط إلى 275 مع تسجيل 38 إصابة جديدة في عطلة نهاية الأسبوع، ليبلغ مجمل المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي نحو 70 إصابة، كذلك في حورة 219 إصابة مع تسجيل 12 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي، كذلك في عرعرة النقب مع تسجيل 257 اصابة منها 45 خلال نهاية الأسبوع ونحو 87 إصابة خلال الأسبوع الماضي أما في اللقية فبلغ عدد الإصابات 24 وبتسجيل 7 إصابات جديدة خلال الأسبوع الماضي وكذلك كسيفة بمجمل عدد إصابات بلغ 18".