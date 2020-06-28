باريس سان جيرمان يرفض عرضا من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضا من برشلونة الإسباني، لقاء التعاقد مع أحد لاعبي الأخير في الميركاتو الصيفي.
ويبحث برشلونة عن توفير سيولة مالية، من أجل حسم صفقاته الصيفية، في ظل الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن برشلونة عرض الكرواتي إيفان راكيتيتش على باريس سان جيرمان.
وأوضح الموقع أن راكيتيتش ينتهي عقده مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل، وبالتالي يسعى النادي الكاتالوني لبيعه هذا الصيف، من أجل تحقيق عائد مادي.
ورغم رغبة إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب وسط جديد هذا الصيف، إلا أنها لم تستجب لاقتراح برشلونة.
واقترب برشلونة من التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها البرازيلي آرثر ميلو إلى البيانكونيري.
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