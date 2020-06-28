خلايلة: الفريق السخنيني يستحق العودة إلى الدرجة العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بات فريق اتحاد أبناء سخنين قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الدرجة العليا، بعد النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها في البلاي أوف العلوي بالدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 63 نقطة، وهو بحاجة لنقطة واحدة من أجل حسم الصعود بشكل نهائي إلى الدرجة العليا مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

وبهذا الصدد، قال الناطق بلسان اتحاد أبناء سخنين، منذر خلايلة، لـ"عرب 48"، إنه "لم يكن لدينا أي شك بوصولنا إلى هذه المرحلة، سيما وأن اللاعبين آمنوا منذ البداية بأن المشوار لا زال طويلا، ووضعيتنا اليوم جاءت نتاج مثابرة وإيمان كوادر الفريق".

وأضاف أن "الفوز في المباراة الأخيرة كان رائعا وكنا نستحق إحراز أكثر من 3 أهداف، سيما وأن فوزنا خلال أسبوع ونصف على متصدر اللائحة ومنافسنا على المركز الثاني إن دلّ على شيء فهو يدل على استحقاقنا بالصعود إلى الدرجة العليا".

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وأشار إلى أنه "من الناحية الحسابية لا زلنا بحاجة لنقطة واحدة من أجل حسم الصعود بشكل نهائي، ونحن نأمل حسم ذلك في المباراة الوشيكة بعدما طال تعثرنا منذ بداية الموسم، لكنني على ثقة بأننا سنكون أكثر خبرة وتجربة من ناحية إعداد الفريق للدرجة العليا".

منذر خلايلة

وتابع "تمنينا حضور الجماهير ومرافقته لنا في المباريات الأخيرة، ولكن الظروف شاءت غير ذلك وقد شاهدنا ما حصل في المباراة الأخيرة بسبب حماس الجماهير، ومن ناحيتنا نحترم التعليمات والقرارات الصادرة ويا حبذا لو كان الإعلام منصفا معنا بعدما خضنا مشوارا صعبا".

وأكد أن "اتحاد أبناء سخنين هو أكثر فريق أحسن التعامل بكل ما يتعلق بفيروس كورونا ولم نقم بأي خطوات من أجل الخصخصة كما فعلت باقي الفرق، لأننا آمنا بأن اللاعبين الموجودين سيقودون الفريق للعودة إلى الدرجة العليا، كما أننا تعاملنا بحذر شديد من خلال الحفاظ على سلامة اللاعبين وقد بينت فحوصات الكورونا الأخيرة لكوادر الفريق عدم وجود أي إصابة بعدوى الفيروس".

وختم خلايلة بالقول إننا "نستعد حاليا للمباراة الوشيكة أمام هبوعيل كتمون القدس، وقد قمنا بحجز فندق للاعبين وبدون شك لن نقلل من أهمية المباراتين المتبقيتين وسنسعى لحسم الصعود في مباراة الغد، مع الإشارة إلى أننا سنحتفل مع الجمهور بالصعود لكن أناشدهم بأن يكون ذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة وبشكل لائق من أجل تفادي أي انتقادات وعقوبات ضد الفريق".