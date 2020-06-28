الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بزعم "التسلل من غزة سباحة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا فلسطينيًا بزعم محاولته الدخول إلى مناطق الـ48 سباحة انطلاقا من قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، في بيان صدر عنه، "رصدت قوات الجيش مشتبه به اجتاز الحدود البحرية من شمال قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية سباحة".

وأعلن أن قوات الاحتلال "اعتقلت المشتبه به الذي لم يكن مسلحًا ونقلته للتحقيق".

واعتدت القوات البحرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي،في وقت سابق اليوم، على مراكب الصيادين الفلسطينيين بالقرب من شاطئ بحر مدينتي غزّة وخان يونس، بالرصاص وفتحت خراطيم المياه العادمة صوبهم.

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ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمالي غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو ثلاثة أميال وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس ما ألحق أضرارًا في أحد المراكب واضطرار الصيادين للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن طائرات حربية قصفت عدة مواقع لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة، قبيل انتصاف ليل - الجمعة، بعد إطلاق قذيفة من القطاع في وقت سابق، بحسب بيان لجيش الاحتلال، وأن المواقع المستهدفة هي "ورشة" لتصنيع القذائف ومواقع لتصنيع معدات وأدوات قتالية.

وذكرت مصادر محلية في غزة أن مدفعية الاحتلال، قصفت الجمعة، عدة نقاط تتبع للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة، وأن "دبابات (جيش) الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق جباليا بالقرب من المقبرة الشرقية"، و"كذلك استهدفت (مدفعية الاحتلال) نقطة للمقاومة شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.