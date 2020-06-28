مقتل شاب في كسرى سميع وإصابات بإطلاق نار في شعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مستشفى الجليل الغربي عن مقتل الشاب نجيب عبد الله من قرية كسرى سميع إثر تعرضه لجروح خطيرة من جراء اعتداء عنيف تلقاه على يد "مجهولين".

وحضرت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة بحيث وجدته ملقى على الشارع الرئيسي بين قريتي كسرى وكفر سميع.

وجاء في التفاصيل أن الشاب عبد الله، كان قد رُزق قبل شهر ونصف بطفلةٍ ثانية، تركها وراءه رفقةَ والدتها وشقيقتها.

وكانت قد وُصفت حالة الشاب الذي يبلغ من العمر 32 عامًا بالخطيرة، وباشرت الطواقم بعملية الإنعاش الميداني ثم نقلوه إلى مستشفى الجليل الغربي شمالي البلاد في نهريا.

Advertisements

وفي نفس السياق، أُصيب ثلاثة شبان في قرية شعب جراء تعرضهم لعدة عيارات ناريّة.

ووصلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، إلى مكان الجريمة، ووصفت الإصابات بين طفيفة ومتوسطة، ويبلغ الشبان (19 و21 و29) عامًا.

هذا، وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 42 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، آخرهم ضحية جريمة القتل من كسرى سميع، نجيب عبد الله، مساء الأحد. وكما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 7 نساء.