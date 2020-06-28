مصرع 4 سوريين غرقا في تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 4 سوريين، اليوم الأحد، مصارعهم غرقًا في تركيا في حادثين منفصلين، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وغرق 3 أشخاص في مياه بحيرة بولاية هطاي جنوبي تركيا، فيما توفي رابع، للسبب ذاته في قونية.

ونقلت "الأناضول" عن مراسلها القول إن السوري أكرم حمّادي (42 عاما)، توجه برفقة ولديه عبد الله (9 أعوام ) ومحمود (10 أعوام) إلى نهر بقضاء "خاصّة"، بغرض السباحة.

وخلال سباحتهم في النهر، تعرّض الأب السوري وولديه، للغرق، ما دفع المحيطين بهم لمحاولة إنقاذهم، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

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وإثر ذلك، حضرت السلطات الأمنية وفرق الطب العدلي، إلى مكان الحادث، ليتم نقل الجثامين الـ3 إلى مشفى خاصة الحكومي.

وفي ولاية قونية، لقي الشاب السوري محمد نور مصطفى (17 عاما)، حتفه إثر غرقه في بحيرة بقضاء "سيد شهير"، كان قد ذهب إليه للسباحة.

وسارع أصدقاء الشاب السوري، لتوجيه نداءات الاستغاثة إثر غرق مصطفى، ما دفع فرق الإسعاف وعناصر الدرك للحضور إلى موقع الحادث.

وعقب العثور على جثمان الشاب السوري في البحيرة، نُقل إلى مشفى "سيد شهير" الحكومي.