إصابة حرجة لطفل إثر تعرضه للدهس في شقيب السلام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بجروح حرجة في الرّأس من جرّاء تعرضه لحادث دهس، نقل على إثره إلى عيادة محلية في قرية شقيب السلام في منطقة النقب جنوبي البلاد.

ووصلت الطواقم الطبية التابعة لـ"مادا" إلى القرية وتم نقل الطفل إلى مستشفى سوروكا في الجنوب، ووصفت طواقم الإسعاف حالته بالحرجة.