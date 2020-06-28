القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بجروح حرجة في الرّأس من جرّاء تعرضه لحادث دهس، نقل على إثره إلى عيادة محلية في قرية شقيب السلام في منطقة النقب جنوبي البلاد.
ووصلت الطواقم الطبية التابعة لـ"مادا" إلى القرية وتم نقل الطفل إلى مستشفى سوروكا في الجنوب، ووصفت طواقم الإسعاف حالته بالحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حرجة لطفل إثر تعرضه للدهس في شقيب السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.