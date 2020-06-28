شكرا لقرائتكم خبر عن لا خسائر.. مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريح له، أن موقع الهزة يبعد 218 كيلو متر جنوب شرق أزمير في تركيا.
وأشار إلى أنه جارٍ تحليل بيانات الهزة التي شعر بها بعض السكان في القاهرة مع عدم ورود ما يدل على حدوث أي خسائر في المباني أو الأرواح.
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