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لا خسائر.. مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر اليوم، أن محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى أنحاء مصر سجلت هزة أرضية بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريح له، أن موقع الهزة يبعد 218 كيلو متر جنوب شرق أزمير في تركيا.

وأشار إلى أنه جارٍ تحليل بيانات الهزة التي شعر بها بعض السكان في القاهرة مع عدم ورود ما يدل على حدوث أي خسائر في المباني أو الأرواح.

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