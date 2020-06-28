شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الشفاء تتجاوز إصابات كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين فيها إلى 47,797 حالةً. وأفادت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، بأنها سجّلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 313 حالةً، مشيرةً إلى شفاء 577 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 36,411.

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