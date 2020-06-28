شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابات كورونا 1.3 مليون والوفيات 57 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 38693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إضافة إلى 1109 حالات وفاة إضافية. ويوجد بالبرازيل الآن مليون و313667 ألف حالة إصابة مؤكدة و57070 حالة وفاة.

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