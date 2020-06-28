شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري الكويتي: «الدويلة» تقَول وافترى على أمير البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أكد الديوان الأميري الكويتي، أن النائب السابق مبارك الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد، وقال الديوان الأميري: "ادعاءات مبارك الدويلة بتغريداته ولقاءاته غير صحيحة". وكان تسجيل صوتي للنائب السابق مبارك الدويلة، انتشر على مواقع التواصل، يتعلق بحوار سابق بينه والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أثار حالة من الجدل.

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