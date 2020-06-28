الإصابات تتجاوز 10 ملايين حول العالم

نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز العشرة ملايين حالة حتى إعداد الخبر ظهر أمس. وأظهرت أحدث البيانات، المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي الإصابات بلغ عشرة ملايين وألف حالة. كما أوضحت أن عدد حالات الوفاة اقترب من النصف مليون، فيما تجاوز عدد المتعافين خمسة ملايين.

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