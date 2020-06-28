قمة عالمية تجمع 6.9 مليار دولار لمكافحة الفيروس .. الصين تتحدث عن نتائج واعدة لاختبارات لقاح محتمل

- أكثر من مليون ونصف فحص مخبري فـي السعودية

- 4 وفيات و551 إصابة جديدة فـي الكويت

- السودان يمدد إغلاق مطار الخرطوم

- استمرار ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين

- بريطانيا تتجه لعزل مدينة ليستر

بكين ـ عواصم ـ وكالات: قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) أمس إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنا وفعالا وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.

وقالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إنه وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية، هذا الشهر إن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية وذلك بناء أيضا على نتائج أولية.ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع. من جهة أخرى، جمعت قمة عالمية مساء امس الاول 6.15 مليار يورو (6.9 مليار دولار) من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والعديد من البلدان لمحاربة كوفيد 19، مع تشديد الكثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح، عند التوصل إليه، لكل من يحتاجه. كما تضمنت القمة حفلا لجمع الأموال أذيع تلفزيونيا في أنحاء العالم بمشاركة مايلي سايرس وجاستن بيبر وشاكيرا والثنائي الغنائي كلوي وهالي وآشر وآخرين. وانعقدت القمة ضمن مبادرة مشتركة بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ومنظمة جلوبال سيتيزن. وتعهدت المفوضية بالاشتراك مع بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم 4.9 مليار يورو (5.5 مليار دولار) والولايات المتحدة 545 مليون دولار وألمانيا 383 مليون يورو وكندا 300 مليون دولار كندي (219 مليون دولار) وقطر عشرة ملايين دولار. وشاركت 40 حكومة في هذه القمة. وسيتم استخدام الأموال في اختبارات الكشف عن كوفيد 19 والعلاجات واللقاحات ذات الصلة، وأيضا لدعم أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشا في العالم. ويدعم الاتحاد الأوروبي التعاون العالمي في الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء والقضاء عليه، على عكس تركيز الولايات المتحدة والصين على المبادرات الوطنية.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية إجراء أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد. وفق كالة الأنباء السعودية”واس”، فقد ضاعفت وزارة الصحة خلال الأربعة أشهر الماضية عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد، حيث كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات 1000 فحص يومياً، ووصل حالياً إلى 45 ألف فحص يومياً . وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيرو،و 551 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44942 حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 1168 حالة إصابة جديدة ووفاة 88 حالة جديدة. من جانبها، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم. بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 109 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 11986 حالة. في السياق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أنه تم تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

دوليا، ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس فرض العزل العام في مدينة ليستر بعدما شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا. وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف و508 حالات. الى ذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر1% لتصل إلى 49ر2 مليون شخص. في السياق، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 104 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 9073 حالة وفاة. بدورها، سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، لليوم الثاني على التوالي رقما مرتفعا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أن تم رفع حالة الطوارئ، حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الاختبارات أثبتت إصابة 60 شخصا بالفيروس، خلال يوم واحد. وفي الهند، تم تسجيل أكبر قفزة في حالات الإصابة بالفيروس المميت، حيث تم تسجيل 19906 حالات إصابة،فيما زادت العديد من الولايات الاختبارات في إطار جهودها لاحتواء الفيروس. على صعيد متصل ، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان حاجز الـ200 ألف أمس. وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس إلى 202944 والوفيات إلى 4118 .