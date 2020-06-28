عبد الحسين عبطان: السياسيون اتفقوا على انهاء ظاهرة نجاح الرياضة العراقية

وأوضح أنه "من غير المنصف ان تنسب ظاهرة النجاح في الرياضة العراقية الى عبد الحسين عبطان، فالنجاح تحقق بسبب جهد مجموعة من الشباب في وزارة الشباب والرياضة وخارجها ايضاً".
وأضاف "بعد انتخابات عام 2018، كان من المفترض ان تتحول ظاهرة النجاح في الرياضة الى القطاعات الأخرى، لكن للأسف التمست اتجاهاً من السياسيين بان هناك اتفاق بإنهاء ظاهرة النجاح في الرياضة لأنها ستشكل خطراً عليهم".
وبين عبطان، "حين تم ترشيحي لمنصب امين بغداد، اغلب السياسيين أبلغوني باني لو تسلمت بالمنصب، سأخذ أصوات العاصمة بغداد باكتساح".
وعن تسنمه منصب مستشار رئيس الوزراء، أكد عبطان ان "خلال فترة ثلاثة اشهر قدمت مجموعة من الحلول الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعدها شعرت بانه لا يوجد ما يساعد على النجاح، فقررت الانسحاب بهدوء".
يذكر ان برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
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