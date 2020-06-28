مانشستر سيتي يكمل اضلاع مربع كأس الاتحاد الانجليزي

رياضة 2020-06-28 | 21:26 885 مشاهدة أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2 -0 الأحد، في دور الثمانية من البطولة. وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68. وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة. ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، فيما يلتقي تشلسي مع مانشستر يونايتد، في الدور قبل النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي يومي 18 و19 تموز المقبل.



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