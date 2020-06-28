ازمة كبيرة في غرفة تغيير ملابس برشلونة

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بنيتجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الليجا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة يعيش أكثر لحظات الموسم حساسية، ليس فقط بسبب فقدان نقطتين في سباق الصدارة بل العلاقة السيئة بين سيتين ولاعبي البارسا، وهو أمر جديد يطفو على السطح".



وأضافت الصحيفة: "منذ وصول سيتين، لم تكن العلاقة جيدة بينه ولاعبي البارسا، ولكن الأمر وصل إلى ذروته بعد التعادل مع سيلتا فيجو".

وتابعت: "في نهاية المباراة أمس، كانت هناك مناقشة متوترة في غرفة تغيير الملابس بين المدرب ولاعبي البارسا".

وأردفت: "بالفعل يمكن التخمين بأن الأمور لا تسير بشكل جيد للغاية بين الطرفين بعد التصريحات التي أدلى بها لويس سواريز".

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سواريز طالب الجهاز الفني للبارسا، عقب مواجهة سيلتا فيجو بحل مشكلة خسارة النقاط خارج ملعب كامب نو.



وأفادت: "تلا ذلك مناقشة متوترة مع سيتين، إذ عاتبه اللاعبون على بعض قراراته التكتيكية وكذلك بعض التغييرات التي أجراها أمام سيلتا فيجو مثل آرثر وجريزمان".

ونوهت: "كانت المناقشة متوترة للغاية، بحسب بعض المصادر، إذ أظهرت عدم وجود تناغم وانسجام بين الطرفين".

وأتمت: "لا يتفق اللاعبون مع بعض أساليب المدرب، إذ يرون أن الاستمرار بهذه الطريقة لن يجلب ألقابًا للفريق".

