مانشستر يونايتد يصطدم بتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة 2020-06-28 | 21:06 1,495 مشاهدة Advertisements أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منذ قليل، مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وتأهل كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال إلى تلك المرحلة من البطولة. وتُقام حاليًا مباراة بين فريقي مانشستر سيتي ونيوكاسل، في ربع النهائي، حيث تشير النتيجة إلى تقدم السكاي بلو بهدف دون رد. وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد عن المباراتين التاليتين:



مانشستر يونايتد وتشيلسي. مانشستر يونايتد وتشيلسي. آرسنال ومانشستر سيتي / نيوكاسل.



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