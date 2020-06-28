مانشستر يونايتد يصطدم بتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2020-06-28 | 21:06
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وتُقام حاليًا مباراة بين فريقي مانشستر سيتي ونيوكاسل، في ربع النهائي، حيث تشير النتيجة إلى تقدم السكاي بلو بهدف دون رد.
وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد عن المباراتين التاليتين:
مانشستر يونايتد وتشيلسي.
آرسنال ومانشستر سيتي / نيوكاسل.
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