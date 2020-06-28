عدنان درجال يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في أعرق الأندية البغدادية

وقال مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في وزارة الشباب والرياضة علي شمس الدين في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي، إن "مشروع الاستثمار بنادي الاعظمية، هو مشروع قديم تم توقيع عقده في عام 2013 وفيه مراحل توسعة واضافات".وأوضح أن "وزير الشباب وجه بإيقاف كافة الاجراءات وعدم اضافة اي مكونات مستقبلا في مشروع نادي الاعظمية الرياضي، بناءً على مناشدات شباب ورياضيي الاعظمية والنادي للوزير".

يذكر ان نادي الاعظمية يعد من اعرق الأندية في العراق، حيث تم تأسيسه عام 1951 بحضور ملك العراق السابق فيصل الثاني وسمي باسم النادي الملكي.