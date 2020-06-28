الجنابي: رئيس برلمان سابق سيطر على اموال قدمت لمساعدة النازحين

اتهم النائب عن تحالف القوى زياد الجنابي، الاحد، رئيس برلمان سابق بالسيطرة على اموال قدمت لمساعدة النازحين، معتبراً أن الاموال التي استحوذ عليها كانت تغطي جزءا كبيرا من متطلبات كورونا.
وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هذا الشخص تاجر بقضية النازحين من خلال حصوله على الاموال من اطراف ودول مختلفة بذريعة دعم النازحين وتقديم المساعدة لهم بأعتباره ممثلا عن اهل المحافظات التي عانت الاهمال وكونه احد قيادات الاحزاب الاسلامية المعروفة".
واضاف انه "استغل تلك الاموال لدعم حملته الانتخابية التي باءت بالفشل الذريع"، مشيرا الى ان "هذه الاموال التي استحوذ عليها، كان من الممكن ان تغطي جزءا كبيرا من جائحة كورونا".
وطالب الجنابي "الجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق نزيه في موضوع استغلال النازحين ومعاناتهم لغرض الاستحواذ على الاموال واستخدامها لاغراض شخصية لا تمت باي صلة لاهلنا الذين يعانون".
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