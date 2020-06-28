"فلويد بالأرجنتين".. ضحية جديدة لعنف الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحقق القضاء الأرجنتيني في وفاة رجل اختناقا خلال اعتقاله من قبل الشرطة في مقاطعة توكومان، في حالة تذكر بوفاة الأمريكي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ووقعت الأحداث ظهر الأربعاء الماضي في وسط توكومانا، عاصمة المقاطعة الواقعة على بعد 1200 كلم شمال شرق بوينوس أيرس، أمام عشرات الشهود.

وأكد البعض أن شرطيين ضربوا سيفيرينو نادال (43 عاما) وثبتوا عنقه على الأرض.

وتم القبض على سيفيرينو نادال بتهمة السرقة لكن لم يبلغ عنها أحد ولم يكن هناك دليل يدينه.

ونددت عائلته بسوء معاملة خلال اعتقال سابق في فبراير/ شباط من شرطيي المركز نفسه، وكان سيفيرينو قضى عقوبة سجن بتهمة السرقة قبل عدة سنوات.

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وسيتم الاستماع إلى أقوال الشرطيين الذين شاركوا في اعتقاله في الأيام المقبلة.

ويأتي التحقيق بعد نحو شهر من وفاة جورج فلويد الأمريكي البالغ من العمر 46 عاما الذي توفي اثناء قيام الشرطة باعتقاله في مينيابوليس في 25 مايو/ أيار.

كما يجري التحقيق أيضا في سلوك شرطة توكومان بعد وفاة لويس اسبينوزا العامل الزراعي الذي أوقف خلال مهرجان في 15 مايو/ ايار وعثر على جثته بعد أسبوع في واد.

وفي هذه القضية تم توقيف 8 شرطيين ومدني قيد التحقيق بتهمة "الحرمان غير القانوني من الحرية يليه وفاة شخص واختفاء قسري" في سياق تحقيق طلبه المكتب الإقليمي لأميركا الجنوبية لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

